Georgia, riconteggio schede voto in circa il 14% dei seggi

La commissione elettorale centrale della Georgia ha annunciato oggi che verrà effettuato un riconteggio delle schede elettorali in circa il 14% dei seggi dopo che i partiti dell'opposizione hanno denunciato brogli nelle elezioni parlamentari del fine settimana.

"Le Commissioni elettorali distrettuali condurranno i riconteggi delle schede elettorali da cinque seggi elettorali selezionati casualmente in ciascun distretto elettorale", ha affermato la commissione in una nota sul suo sito web.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA