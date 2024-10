Georgia: premier, l'integrazione in Ue resta una priorità

Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha assicurato che l'integrazione del paese nell'Unione Europea rimane "la priorità" per Tbilisi, nonostante le forti critiche dell'opposizione, che accusa il partito al governo di autoritarismo filorusso.

Kobakhidze ha dichiarato ai giornalisti che "la nostra principale priorità in politica estera è, ovviamente, l'integrazione europea", affermando di "aspettarsi che le relazioni" con Bruxelles si riallaccino dopo le forti tensioni degli ultimi mesi. "Si farà di tutto per garantire che la Georgia sia pienamente integrata nell'Ue entro il 2030", ha promesso.



