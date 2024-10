Georgia, appello dell'ex presidente Saakashvili alla protesta

L'ex presidente e leader dell'opposizione georgiano Mikheil Saakashvili, al momento in detenzione in una clinica penitenziaria a Tbilisi, che guidò l'incruenta Rivoluzione delle Rose nel 2003, ha fatto appello a protestare in massa dopo le contestate elezioni legislative.

"Ovviamente nessuno dovrebbe entrare in Parlamento! Ora è il momento delle proteste di massa. Dobbiamo mostrare al mondo che stiamo lottando per la libertà e che siamo un popolo che non tollererà l'ingiustizia", ;;ha scritto su Facebook.



