Il partito di governo in Georgia, Sogno Georgiano, è in testa con quasi il 53% dei voti nelle elezioni in Georgia dopo che sono state scrutinate il 69% delle schede. Lo rende noto la Commissione elettorale centrale, citata dall'agenzia russa Ria Novosti, sulla base dei risultati di un nuovo meccanismo di conteggio elettronico.



