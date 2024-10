Ankara annuncia l'arresto di 176 membri del Pkk

Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha annunciato su X che 176 membri del Pkk sono stati arrestati con operazioni in 31 province turche, tra cui Istanbul. I sospetti sono accusati di avere diffuso "propaganda" a favore del Pkk e partecipato a "manifestazioni illegali con blocchi stradali, dando fuoco a pneumatici e lanciando molotov", mentre nelle operazioni sono state anche sequestrate armi non dichiarate. Gli arresti arrivano a meno di 48 ore dall'attentato contro la sede dell'Industria Aerospaziale turca da parte di 2 assalitori identificati come membri Pkk che ha provocato la morte di 5 persone e 22 feriti.



