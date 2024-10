Tajani esprime 'sdegno governo' per rapporto Consiglio Ue

Il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha dato istruzioni al rappresentante Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, ambasciatore Roberto Martini, di esprimere il profondo sdegno del governo italiano per il Rapporto stilato dal Consiglio d'Europa, nel quale si indicano le forze dell'ordine italiane come responsabili di "profilazione razziale".

"Non condivido una parola di ciò che è stato scritto. Non esiste razzismo nelle forze dell'ordine italiane. Dobbiamo rispettare chi serve il Paese, lavorando giorno e notte per la sicurezza di tutti", ha dichiarato Tajani.



