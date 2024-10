S&D, sul bilancio Ue maggioranza europeista tradita da Ppe

"Ci siamo sentiti traditi dal Ppe che ha votato con i Patrioti, non è stata una questione di contenuti, la posizione del Ppe era ben riflessa nel testo grazie ai negoziati in commissione Bilancio. Tuttavia votando gli emendamenti dei Patrioti il Ppe ha votato contro le sue stesse posizioni, contro quanto negoziato dal loro relatore ombra, credo che questo sia stato un grave errore, qualcuno non è stato fedele alla coalizione pro-europa oggi". Lo ha detto il socialista rumeno Viktor Negrescu, relatore della risoluzione sul bilancio 2025, in conferenza stampa a Bruxelles.



