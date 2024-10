Sgomberato lo storico circolo bocciofilo di Montmartre a Parigi

''Era l'anima di Montmartre'': polemiche in Francia per lo sgombero del Club Lepic Abbesses Pétanque (Clap), storico circolo di bocce situato sulle alture di Montmartre, a nord di Parigi, non lontano dalla Basilica del Sacro Cuore. Da aprile scorso, i 300 membri dell'associazione sportiva fondata nel 1971 si sono opposti all'ordine di sgombero arrivato dal Consiglio di Stato, dandosi il turno, giorno e notte. Dormendo addirittura in tenda per impedire di venire sloggiati dal campo di bocce. Ma il comune di Parigi, proprietario di quel piccolo giardinetto, non ha sentito ragioni. Ha voluto recuperare il terreno per affidarlo all'Hotel Particulier, un albergo di lusso adiacente al circolo bocciofilo. Quest'ultimo si è infatti visto attribuire una concessione per trasformare il vecchio circolo in un giardino aperto al pubblico.

Malgrado quattro ricorsi e una petizione firmata da oltre 13.000 persone, il bocciofilo è stato dunque sgomberato ieri dalle forze dell'ordine. Nel fiume di proteste anche quella dell'attore, Fabrice Luchini, che è cresciuto non lontano da lì.

''Parigi, 18esimo arrondissement - scrive su X -. Lieve sconcerto nel vedere che un comune per quanto socialista preferisce un progetto di turismo di lusso a un club bocciofilo di abitanti del quartiere di ogni strato sociale presente da 50 anni in un giardinetto protetto. Che tempi!".



