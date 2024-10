Salis, 'il Parlamento Ue difenda lo stato di diritto'

"Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani senza cedere alla prepotenza di una 'democrazia illiberale' in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole prima della sentenza". Lo scrive Ilaria Salis commentando la richiesta di revoca della sua immunità parlamentare da parte delle autorità ungheresi. "In gioco non c'è solo il mio futuro personale, ma anche e soprattutto cosa vogliamo che sia l'Europa, sempre più minacciata da forze politiche autoritarie", aggiunge.



