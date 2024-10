Zelensky, 'Papa aiuti a liberare ucraini detenuti in Russia'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto l'aiuto del Papa per il rilascio di migliaia di cittadini detenuti in Russia. "Torture, umiliazioni e fame sono le condizioni in cui versa il nostro popolo ucraino nelle prigioni e nei campi russi. Siamo riusciti a riportare a casa 3.767 ucraini. Quasi tutti avevano bisogno di cure a lungo termine e di riabilitazione", scrive Zelensky su Telegram.

Mosca "detiene illegalmente altre migliaia di nostri cittadini e continua a trasferire con la forza i bambini....

dobbiamo fare tutto il possibile per liberare ognuno di loro.

Contiamo sull'aiuto del Vaticano e di tutti i nostri partner!".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA