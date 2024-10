Kiev, con truppe nordcoreane Mosca vuole allargare guerra

L'invio di truppe nordcoreane in Russia e il loro possibile dispiegamento in Ucraina dimostrano che Mosca vuole prolungare e intensificare l'invasione. Lo ha detto all'Afp una fonte senior della presidenza ucraina. "Questo dimostra ancora una volta che Mosca vuole una guerra più grande e lunga e sta cercando di trascinare i suoi alleati nel conflitto", ha detto la fonte. "È impossibile prevedere come andrà a finire sul campo di battaglia se l'esercito nordcoreano è lì. Ciò potrebbe complicare la situazione" al fronte.



