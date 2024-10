Cina ufficializza presenza Xi Jinping a vertice Brics in Russia

Il presidente cinese Xi Jinping sarà al XVI vertice dei Brics a Kazan, in Russia, dal 22 al 24 ottobre su invito del presidente Vladimir Putin. E' quanto ha ufficializzato la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, a proposito del primo summit dopo l'allargamento del gruppo operativo dall'inizio dell'anno.

Xi parteciperà a riunioni tra leader su piccola e larga scala e al dialogo del Brics Plus, "con scambi approfonditi con i leader di altri Paesi sull'attuale situazione internazionale, sulla cooperazione pratica dei Paesi del gruppo, sullo sviluppo del meccanismo Brics e su importanti questioni di interesse comune", ha aggiunto nel briefing quotidiano di un'altra portavoce dello stesso ministero, Mao Ning.

"Gli stati membri, sin dall'inizio, si sono impegnati a sostenere il multilateralismo e a diventare una forza positiva, stabilizzante e benevola negli affari internazionali e per questo la Cina è pronta a lavorare con tutte le parti per garantire il progresso costante e duraturo della cooperazione fino ad aprire una nuova era di unità e di miglioramento per il Sud globale", ha aggiunto Mao. Lo scopo è "cercare la forza attraverso la solidarietà e promuovere congiuntamente la pace e lo sviluppo nel mondo".



