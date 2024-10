"Concetti" che possono assorbire "pochissime piccole gocce, se si guardano i numeri, non sono realmente la soluzione per un Paese grande come la Germania". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al suo arrivo al Consiglio europeo, rispondendo a una domanda sui centri di rimpatrio dei migranti e sul modello Italia-Albania.

L'Ue, ha sottolineato, ha bisogno di "espulsioni conformi al diritto europeo".



