Anche Parigi pensa a trasferire richiedenti asilo fuori dall'Ue

"C'è la volontà che la Francia possa firmare accordi simili a quello fra Italia e Albania" per il trasferimento di migranti richiedenti asilo, "la pista è allo studio al ministero dell'Interno": lo ha detto, in un'intervista stamattina a Sud Radio, la portavoce del governo, Maud Bregeon.

Secondo la portavoce, seguire l'esempio italiano "è la volontà del ministro dell'Interno", Bruno Retailleau, ed è "qualcosa per cui ci vuole molto tempo, diplomazia, scambi, ma non lo escludiamo".



