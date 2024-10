Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Corea del Nord di fornire soldati all'esercito russo per effettuare l'invasione dell'Ucraina.

"Vediamo una crescente alleanza tra la Russia e i regimi come la Corea del Nord. Non si tratta più solo di trasferire armi. Si tratta di inviare persone dalla Corea del Nord nelle forze armate dell'occupante", ha detto il leader ucraino nel suo consueto messaggio serale.



