Zelensky, 'dal tour europeo pacchetti per la difesa'

"Pacchetti di difesa per la protezione, la difesa aerea, investimenti nella produzione di droni e di altre armi in Ucraina: questi sono tutti i risultati di una visita a Londra, Parigi, Roma e Berlino": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Ho presentato i dettagli del 'Piano della Vittoria' ai nostri partner. Ora lavoreremo a livello di squadra per rendere i nostri passi al fronte e nella diplomazia il più forti possibile - prosegue il messaggio -. Il nostro compito comune è quello di portare una pace giusta per l'Ucraina e per l'intera Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA