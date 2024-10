Media, 'l'attore Usa Seagal si dice pronto a morire per Putin'

L'attore statunitense Steven Seagal, 72 anni, ha annunciato in un nuovo documentario di essere pronto a combattere per il presidente russo Vladimir Putin e "a morire se necessario". Lo scrive il portale ucraino Kiev Independent, ricordando che Seagal, che ha guadagnato fama come star d'azione negli anni '80 e '90, si è innamorato della Russia e di Putin mentre la sua carriera a Hollywood declinava. L'attore ha ottenuto la cittadinanza russa nel 2016, ed è stato successivamente nominato dal ministero degli Esteri russo come "Rappresentante speciale per i collegamenti culturali tra Russia e Stati Uniti, il patrimonio culturale e storico a titolo volontario" nel 2018.

Seagal ha ripetutamente elogiato la Russia fin dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina ed è stata una delle poche "celebrità" occidentali ad assistere all'insediamento di Putin al suo quinto mandato nel maggio 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA