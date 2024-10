"Giocare col tempo non aiuterà Putin". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a Berlino, in uno statement insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelenksy, prima del loro incontro bilaterale. "La Russia dovrebbe prendere parte alla prossima conferenza di pace, come tu hai detto", ha affermato rivolgendosi al leader ucraino.

"Non accetteremo alcun diktat dalla Russia", ha concluso il cancelliere.



