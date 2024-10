Spari in Svezia vicino a ditta israeliana, fermato un ragazzo

Alex Maxia Il luogo Svezia dove stamane ci sono stati degli spari, nei pressi dell'ufficio di Elbit Systems, azienda israeliana che si vende prodotti di alta tecnologia e difesa era già da tempo sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine.

"Abbiamo ricevuto l'allarme alle 9:36 di stamattina e siamo riusciti a intervenire tempestivamente e fermare l'autore degli spari" ha detto all'ANSA il portavoce della polizia di Goteborg, August Brandt.

Il sito era già stato oggetto di minacce in passato ed era già sotto monitoraggio dalla polizia che aveva una volante sul posto quando ci sono stati gli spari. "Monitoriamo diversi siti nella regione collegati ad Israele, siamo al corrente della situazione globale e anche quella qua in Svezia. Quello è uno dei posti che teniamo d'occhio quotidianamente" ha aggiunto Brandt.

Sul posto sono intervenute diverse volanti e un elicottero di polizia. Lo sparatore colto in flagrante è un ragazzino di 13 anni e avrebbe agito da solo. "Fortunatamente nessuno è rimasto ferito" ha aggiunto Brandt, che ha dichiarato inoltre che l'area è rimasta interdetta al pubblico anche di pomeriggio nel mentre che gli agenti hanno continuato a svolgere dettagliati rilevamenti sul campo.

Il ragazzo è attualmente in stato di fermo accusato di tentato omicidio e illecito porto d'armi aggravato: "Si tratta di due crimini molto seri, per questo dobbiamo indagare attentamente" ha concluso Brandt.



