Rama, 'la Turchia donerà all'Albania droni kamikaze'

La Turchia donerà all'Albania "un considerevole numero di droni kamikaze". Lo ha annunciato oggi il premier albanese, Edi Rama, a margine di una congiunta conferenza stampa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in visita ufficiale a Tirana. Rama non ha precisato il numero dei droni, ma ha voluto sottolineare che "nessuno dovrà preoccuparsi su chi colpirà l'Abania, ma nell'ambito delle nostre relazioni, è un dono dal chiaro mesaggio da parte della Turchia, che l'Albania è inattaccabile".

Il premier albanese ha reso noto che la Turchia assisterà il suo paese anche per "il potenziamento dell'industria militare.

Abbiamo identificato investimenti concreti in questo settore", ha detto Rama.



