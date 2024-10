Mosca, 'espansione ostilità catastrofe per Medio Oriente'

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che l'espansione della "geografia delle ostilità" in Medio Oriente ha "conseguenze catastrofiche" per la regione. Lo riporta Ria Novosti. "Con nostro rammarico, la geografia delle ostilità si sta già espandendo. Tutto ciò, ovviamente, porta alla distruzione delle infrastrutture civili.

Decine e centinaia di migliaia di persone stanno perdendo la casa, i mezzi di sussistenza, il lavoro e così via. Quindi, ovviamente, non voglio nemmeno parlare di un'ulteriore espansione geografica; le conseguenze di tutto ciò sono catastrofiche per la regione", ha detto Peskov.



