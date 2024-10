Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Parigi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Parigi da Londra, come parte di un tour europeo volto a garantire aiuti prima delle elezioni presidenziali cruciali negli Stati Uniti. La presidenza ucraina ha detto all'Afp che Zelensky è arrivato nella capitale francese, dove incontrerà il presidente Emmanuel Macron. Questa sera il leader ucraino è atteso a Roma dove incontrerà la premier Giorgia Meloni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, come parte di un tour europeo volto a garantire un maggiore sostegno occidentale prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Lo riferisce un corrispondente dell'Afp.

L'incontro con Macron, che segna il quinto viaggio di Zelensky a Parigi dall'invasione, è destinato a ribadire il sostegno francese a Kiev nella sua lotta contro la Russia.

L'Eliseo ha definito i colloqui con Zelensky un'opportunità per Macron "di riaffermare la determinazione della Francia a continuare a fornire, a lungo termine e con tutti i suoi partner, un sostegno incrollabile all'Ucraina e al popolo ucraino".

Zelensky sta cercando sostegno militare e finanziario in un viaggio di 48 ore a Londra, Parigi, Roma e Berlino, tra i timori di un calo del sostegno se Donald Trump dovesse diventare presidente degli Stati Uniti nel voto del;;mese prossimo. Questa mattina Zelensky ha affermato di aver esposto il suo piano per la vittoria in un incontro a Londra con il primo ministro britannico Keir Starmer e il capo della Nato Mark Rutte.



