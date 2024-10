Zelensky, 'possibile porre fine alla guerra nel 2025'

"A ottobre, novembre e dicembre, abbiamo una vera possibilità di muovere le cose verso la pace e una stabilità duratura. La situazione sul campo di battaglia crea un'opportunità per un'azione decisiva per porre fine alla guerra non più tardi del 2025". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al vertice Ucraina-Europa sudorientale in Croazia rilanciato sul suo account X.

"Contiamo sulla leadership del presidente Biden e sui passi forti e saggi di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia per portare sicurezza e pace in Europa", ha sottolineato.



