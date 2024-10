Re Carlo non partecipa alla Cop29 in Azerbaijan

Re Carlo, noto per il suo attivismo nella difesa dell'ambiente, non parteciperà alla conferenza sul clima Cop29 in programma il mese prossimo a Baku, in Azerbaijan.

Lo ha confermato Buckingham Palace dopo quanto riportato dai media britannici. Il sovrano 75enne, che sta continuando il trattamento per un cancro di natura imprecisata, sarà impegnato con la regina Camilla dal 18 al 26 ottobre in un lungo tour (il primo dopo la diagnosi di tumore) in Australia e nelle Isole Samoa, dove prenderà parte in veste di presidente d'onore permanente del Commonwealth al vertice dell'organizzazione nata dalle ceneri del British Empire. Visti i tanti impegni in quel periodo e il fatto che nel corso della trasferta all'estero non sarà sottoposto alla sua terapia oncologica è stato preferito evitare un nuovo viaggio poco dopo in Azerbaijan.

Secondo i media del Regno, il governo laburista di Keir Starmer ha deciso "per precauzione" di non chiedere al sovrano di rappresentare il Paese quest'anno come invece era accaduto l'anno scorso con l'esecutivo conservatore di Rishi Sunak. Nel dicembre 2023 Carlo III aveva aperto con un discorso la Cop28 che si era svolta a Dubai lanciando un forte appello per salvare il pianeta a fronte della minaccia rappresentata dal surriscaldamento globale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA