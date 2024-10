Putin compie 72 anni, auguri da capi di Stato del Csi

Il presidente russo Vladimir Putin festeggia oggi il suo 72/o compleanno, il 21/o da capo del Cremlino. Nessun evento particolare è previsto, secondo quanto ha reso noto il suo portavoce, Dmitry Peskov, annunciando che in serata il presidente accoglierà per un vertice i suoi omologhi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), di cui fanno parte nove delle 15 ex repubbliche sovietiche, oltre al Turkmenistan che vi partecipa come Paese associato.

Tra i messaggi di auguri ricevuti da Putin, quello del suo più stretto alleato, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, arrivato stamane a Mosca per il vertice. Minsk, ha sottolineato la "ferma posizione di Vladimir Putin e il suo impegno per l'ulteriore sviluppo dell'alleanza e la partner strategica" tra Bielorussi a e Russia, ha affermato Lukashenko.

Auguri a Putin anche dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il cui Paese negli ultimi anni ha visto un progressivo raffreddamento dei rapporti con Mosca. Pashinyan, citato dal servizio stampa del suo governo, ha sottolineato che è di "particolare importanza" la "necessità di attività coerenti mirate a rafforzare la cooperazione mutualmente benefica in tutte le aree di reciproco interesse".



