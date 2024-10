Grecia: Kasselakis si candida di nuovo a leader di Syriza

Stefanos Kasselakis, leader sfiduciato del partito di Syriza, ha annunciato che parteciperà di nuovo come candidato alle primarie che si terranno il prossimo 24 novembre per eleggere il nuovo presidente. "Io sono Stefanos. Punto. Siamo nati umani, non titolari di cariche.

Chiedo scusa, a voi che abbiamo deluso", ha detto Kasselakis in un video pubblicato sui social media. A inizio settembre il politico, formatosi negli Stati Uniti come imprenditore, è stato sfiduciato dal comitato centrale del partito, che lo ha accusato di avere spostato Syriza a destra e di non avere rispettato la sua storia.

Eletto a sorpresa a settembre dell'anno scorso come leader di un partito in crisi dopo le dimissioni di Tsipras, Kasselakis ha fatto appello a quella che definisce "la base del partito" per essere di nuovo eletto. "Andiamo a creare un Syriza che non ci respinga, ma che abbia spazio per tutti noi. Con una nuova unità a livello di base, nella società, nella vita reale" ha dichiarato nel video. L'ex leader ha aggiunto che Syriza rinascerà o passerà alla storia come un ricordo. "Il vecchio ha radici forti. Il nuovo può essere lento ad arrivare, può incontrare ostacoli, può cadere, ma si rialza", ha sottolineato.





