Georgia: Zourabichvili ottimista su vittoria pro-europei

La presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, leader filo-europea in rotta con il governo pro-russo attualmente al potere a Tbilisi, si dice ''abbastanza ottimista'' sulla vittoria del suo campo nelle elezioni politiche del 26 ottobre. Uno scrutinio, afferma in un'intervista esclusiva all'agenzia France Presse, che ritiene ''esistenziale'' per il Paese. ''Abbiamo un quasi referendum sulla scelta tra l'Europa o il ritorno a un incerto passato russo'', avverte Zourabichvili nell'intervista telefonica all'Afp. ''Sono abbastanza ottimista sul fatto che la popolazione georgiana, che per l'80% à stata favorevole all'Europa negli ultimi tre decenni, non si rinneghi all'improvviso".



