Doppio femminicidio a Istanbul, il sospettato si suicida

Due giovani donne sono state uccise oggi a Istanbul, a trenta minuti di distanza l'una dall'altra, e il principale sospettato si è suicidato, secondo quanto annunciato dalle autorità, citate dall'agenzia turca Anadolu. Le due donne e il sospettato avevano 19 anni, ha riferito il governatorato di Istanbul, che non ha specificato se le vittime conoscessero il presunto assassino.

Secondo l'agenzia di stampa turca Dha, una di queste donne è stata decapitata su una delle mura della città, nel quartiere di Fatih, dalla quale il sospettato si sarebbe poi gettato.

La Turchia è tormentata dalla piaga del femminicidio: un'associazione locale ha registrato 290 omicidi di donne dall'inizio dell'anno, e più di 160 altre 'morti sospette' classificate come suicidi o 'incidenti'. Alla fine di febbraio si sono verificati sette femminicidi in un solo giorno in tutto il Paese. La Turchia si è ritirata nel 2021 dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, nota come la Convenzione di Istanbul, che impone alle autorità di indagare e punire la violenza contro le donne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA