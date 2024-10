Senza certi mezzi e la possibilità di usarli, non possiamo fermare la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Kiev con il neosegretario della Nato, Mark Rutte.

"Quando la Russia distruggere le posizioni dei nostri soldati è giusto che si ritirino per potersi salvare la vita, sono più importanti degli edifici", ha detto Zelensky a proposito della perdita di Vuhledar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA