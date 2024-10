Zelensky incontra top manager aziende di difesa mondiali

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato gli amministratori delegati e i top manager delle principali aziende di difesa del mondo in occasione del secondo Forum internazionale delle industrie della difesa, un evento che ha riunito più di 30 Paesi, quasi 300 aziende e centinaia di partecipanti. Lo riporto lo stesso leader ucraino su Telegram.

"Abbiamo discusso di espandere la cooperazione per rafforzare il nostro settore della difesa. Dall'inizio dell'invasione su larga scala, la produzione di difesa dell'Ucraina è aumentata in modo significativo - si legge nel messaggio -. Per continuare a crescere abbiamo bisogno di esperienza estera, accesso alle catene di approvvigionamento e tecnologia. Grazie per il sostegno degli ucraini, per tutto ciò che possiamo fare insieme oggi e in futuro".



