Kiev, 'terrificante l'esecuzione a Pokrovsk, Mosca paghi'

"La violazione da parte della Russia delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra è assolutamente scandalosa. La notizia della fucilazione di 16 prigionieri di guerra ucraini da parte dell'esercito russo, di cui ha riferito l'ufficio del procuratore generale d'Ucraina, è terrificante". Così l'ambasciatore d'Ucraina a Roma Yaroslav Melnyk. "Chiediamo a tutte le organizzazioni di diritti umani e ai nostri partner internazionali di unirsi per garantire la responsabilità di tutti coloro che sono colpevoli di crimini contro l'Ucraina e il popolo ucraino. La risposta della comunità internazionale deve essere dura e ferma".

"Queste azioni contraddicono gravemente le convenzioni di Ginevra che stabiliscono le regole di trattamento dei prigionieri di guerra", ha affermato Melnyk. "Se tali crimini rimarranno senza reazione, daranno solo 'luce verde' agli occupanti russi per continuare la politica genocidaria in Ucraina".



