Gb: un altro Royal Baby, Beatrice aspetta il secondo figlio

Un altro Royal Baby per i Windsor: Buckingham Palace ha annunciato che la 36enne principessa Beatrice, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, è in attesa del secondo figlio insieme al marito italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi.

La coppia ha già una figlia di tre anni di nome Sienna mentre il consorte della principessa ha un figlio di otto anni di nome Wolfie nato da un precedente matrimonio. Re Carlo una volta informato si è detto "felicissimo" per la notizia. Inoltre sono state diffuse alcune nuove fotografie di Beatrice e Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano (la famiglia Mapelli Mozzi ha le sue radici a Bergamo) e madre inglese, insieme ai figli.

Il Royal Baby, maschio o femmina che sia, una volta nato sarà undicesimo nella linea di successione al trono. Si tratta di una notizia molto positiva per i Windsor e per Beatrice ed Eugenie, le due figlie del principe Andrea, caduto in disgrazia nella famiglia reale dopo il coinvolgimento nello scandalo sessuale legato al defunto faccendiere americano Jeffrey Epstein.



