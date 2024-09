In Ucraina "verranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

"La verità è dalla nostra parte. Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti", ha detto Putin in un videomessaggio diffuso in occasione del secondo anniversario dell'annessione di quattro regioni ucraine da parte della Russia.



