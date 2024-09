Portogallo, manifestazione di Chega contro l'immigrazione

Una manifestazione contro l'immigrazione, domenica pomeriggio, ha attraversato le strade di Lisbona. Organizzata dal partito dell'estrema destra portoghese, Chega, ha riunito molti militanti provenienti da tutto il Portogallo sotto lo slogan "Salvar Portugal" e le bandiere sia nazionali che di partito. Il leader André Ventura ha parlato di "giornata storica", sebbene i partecipanti, per stessa ammissione degli organizzatori, non fossero i tremila che si aspettavano. Fra di essi anche alcuni militanti di formazioni neonaziste come il gruppo denominato "1143". Ci sono stati momenti di tensione quando il corteo ha incrociato una contromanifestazione organizzata da associazioni antirazziste come Sos Racismo. La polizia ha effettuato alcuni arresti.





