'Popolari austriaci escludono coalizione a guida Kickl'

"Nessuna coalizione è possibile senza l'Ovp e l'Ovp non entrerà in un governo di coalizione guidato da Herbert Kickl". E' quanto hanno spiegato, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari qualificate, i rappresentanti del partito austriaco nel corso dell'assemblea politica del Partito Popolare europeo apertasi oggi.

L'assemblea, che ha visto la presenza del leader del Ppe Manfred Weber e della presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, si focalizzata sulle priorità del Ppe nella prossima legislatura europea. Weber, nel corso della riunione, si è congratulato con Karl Nehammer per il risultato in Austria.



