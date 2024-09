Oltre 81 migranti sbarcati alle Canarie, uno è in ospedale

Non si fermano le traversate di migranti lungo la rotta atlantica, dalle coste africane a quelle dell'arcipelago spagnolo delle Canarie. Un'imbarcazione con a bordo 81 persone è sbarcata ieri sera nel porto sportivo di San Miguel de Abona, nell'isola di Tenerife, mentre sono riprese all'alba di oggi al largo dell'isola El Hierro le ricerche dei 48 dispersi nel naufragio di un caicco avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, in cui sono morte almeno 9 persone e sono stati tratti in salvo 27 sopravvissuti, informa il servizio di Coordinamento delle emergenze.

Degli 81 migranti giunti ieri sera nel porto di Tenerife, assistiti allo sbarco da volontari della Croce Rossa e dai servizi di assistenza sanitaria, uno è stato trasportato in ospedale con gravi sintomi di ipotermia.

Intanto, mezzi aerei e marittimi del Salvataggio Marittimo hanno ripreso le ricerche degli oltre 48 migranti scomparsi in mare dopo il naufragio del caicco con a bordo oltre 84 persone, naufragato alle 3 di sabato mentre venivano soccorsi da due motovedette a circa 7 km dalla costa dell'isola di El Hierro.

Due dei 27 sopravvissuti, che erano stati evacuati in elicottero in ospedale, sono stati dimessi, mentre sono state effettuate le autopsie sui 9 cadaveri recuperati in mare, fra i quali quello di un adolescente, i cui corpi saranno sepolti fra oggi e domani nei cimiteri di Valverde e Frontera dell'isola delle Canarie, secondo quanto riferito dalla locale prefettura.



