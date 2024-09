Drone ucraino su un villaggio russo, un morto e un ferito

Un morto e un ferito è il bilancio di un attacco con un drone lanciato dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, in Russia. La vittima è un soldato mentre il ferito è un civile. Lo ha comunicato - come riporta la Tass - il capo della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram: "Il villaggio di Oktyabrsky, distretto di Belgorod, è stato attaccato da droni delle forze armate ucraine. Un soldato della nostra autodifesa è morto mentre svolgeva missioni di combattimento. I medici hanno combattuto per la sua vita fino all'ultimo, ma l'uomo è morto. Un uomo è rimasto ferito con ustioni all'avambraccio e alla parte inferiore delle gambe, l'ambulanza ha prestato assistenza medica sul posto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA