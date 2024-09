Ucraina, Zelensky: Trump mi ha assicurato che sosterrà Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto in un'intervista a Fox News di aver ricevuto "informazioni molto dirette" da Donald Trump secondo cui l'ex presidente degli Stati Uniti sosterrà Kiev se sarà rieletto alla Casa Bianca. "Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi sarà il presidente... Ma ho ricevuto da Donald Trump informazioni molto dirette che sarà dalla nostra parte, che sosterrà l'Ucraina" nella guerra contro Mosca, ha dichiarato.

Zelensky, che si trovava negli Stati Uniti per l'assemblea generale delle Nazioni Unite, ha presentato il suo "Piano per la vittoria" a Trump durante un incontro a porte chiuse venerdì, dopo che il tycoon aveva promesso che avrebbe lavorato sia con l'Ucraina che con la Russia per porre fine al loro conflitto. Il leader ucraino, che ha anche incontrato anche la vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica Kamala Harris e il presidente Joe Biden, ha detto che sta cercando il sostegno unitario degli Stati Uniti contro l'invasione russa e non appoggerà nessuna delle due parti nelle elezioni statunitensi. "Non voglio essere coinvolto nel periodo elettorale ... Non voglio perdere una o l'altra parte degli americani", ha detto Zelensky a Fox News.

Zelensky, ha detto in un discorso serale: "Stiamo tornando a casa dagli Stati Uniti. Molti compiti sono stati assolti durante la visita. Ringrazio il presidente Biden per il più grande pacchetto di aiuti di sempre, di quasi 8 miliardi di dollari, che include armi per il fronte e difese aeree per le nostre città e l'espansione della missione di addestramento per gli F-16". Lo si legge sul sito ufficiale della presidenza ucraina e sui media ucraini. "Ho presentato il Piano per la Vittoria e siamo rimasti d'accordo che discuteremo i prossimi passi con i nostri alleati nel formato Ramstein in Germania, Ottobre è tempo di decisioni", ha aggiunto Zelensky, che in un passo successivo ha detto: "Ringrazio il Congresso degli Stati Uniti per il risoluto appoggio e la volontà di aiutarci, di aiutarci a vincere. Senatori e membri della Camera dei rappresentanti e chiunque vede quanto si possa fare insieme. Abbiamo ricevuto pieno appoggio alla nostra strategia di avvicinamento alla pace, attraverso la forza".

