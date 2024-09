Almeno nove migranti morti in ribaltamento caicco alle Canarie

Ancora una tragedia al largo dell'arcipelago delle Canarie: i corpi di almeno nove migranti sono stati recuperati dai servizi di emergenza al largo dell'isola di El Hierro e si cercano 50 persone disperse in mare, dopo il ribaltamento del caicco sul quale viaggiavano, durante le operazioni di soccorso da parte dei servizi di emergenza. Secondo questi ultimi, citati dall'agenzia Efe, altre 27 persone che erano a bordo del barcone sono state tratte in salvo e trasferite al porto di La Restinga, a El Hierro. Due dei superstiti sono stati evacuati in elicottero in ospedale.

L'imbarcazione si sarebbe ribaltata durante le manovre di soccorso.



