Agli European Film Academy 2024 è poker Italia

L'European Film Academy Board ha selezionato altri sedici film portando così le opere candidate agli oscar Europei a quarantacinque. Tra questi film quattro gli italiani in corsa: Misericordia di EmmaDante; Queer di Luca Guadagnino, Cè Ancora Domani di Paola Cortellesi e Vermiglio di Maura Delpero.

Le candidature per gli European Film Awards saranno rivelate il 5 novembre mentre gli European Film Awards si terranno il 7 dicembre a Lucerna. Ventotto in tutto i paesi europei rappresentati, sia UE che extra UE.



