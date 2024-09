EPA Images compie 40 anni, mostra sulle migrazioni a Francoforte

EPA Images, fornitore leader di contenuti visivi con sede in Germania, ha celebrato il suo 40esimo anniversario con una toccante mostra fotografica intitolata '1/28: Migration Routes', inaugurata ieri all'Istituto Cervantes di Francoforte dal console spagnolo Enrique Criado.

Per la mostra, EPA Images ha raccolto immagini dei pericolosi viaggi dei migranti, concentrandosi sulle principali rotte migratorie irregolari attraverso il Mediterraneo, l'America Centrale e il Sud-Est asiatico. Una persona su 28 sul pianeta è un migrante, come suggerisce il titolo. Attraverso gli obiettivi di 28 fotografi dell'EPA, la mostra cattura i volti umani di questo fenomeno globale, evidenziando le storie di afghani e siriani in fuga dalla guerra, africani subsahariani e centroamericani in cerca di opportunità nel più ricco Nord, oltre che Rohingya in fuga dalla violenza in Myanmar.

"Rifugio per un migrante su 495 nel mondo, la Germania ha dimostrato di essere un luogo accogliente per persone come me e molti dipendenti di EPA in questo Paese, dove diverse culture che rappresentano 19 nazioni lavorano insieme", ha affermato Julia R. Arévalo, presidente e Ceo di EPA Images.

"Senza il loro contributo, la nostra azienda e la nostra società non sarebbero così ricche e diverse come lo sono oggi. EPA Images si impegna a fornire immagini di alta qualità che catturino i problemi più urgenti del mondo, come la migrazione.

La mostra '1/28' è una testimonianza di questo impegno, mostrando il potere della fotografia di raccontare storie che contano", ha aggiunto Arévalo.

I migranti in queste foto "hanno scelto di fuggire da una situazione angosciante con l'idea che la destinazione verso cui si stanno dirigendo consentirà loro di trovare una vita migliore", ha affermato da parte sua Miguel Angel Oliver, presidente dell'agenzia spagnola EFE e presidente del Consiglio di vigilanza dell'EPA. "È fondamentale che questo viaggio abbia testimoni, che i governi e le società conoscano i pericoli e le sfide che affrontano. Ed è a questo che servono le agenzie di stampa e i mass media. È a questo che servono le immagini dell'EPA", ha osservato.

La mostra serve anche a ricordare l'impatto personale delle migrazioni. Amel Benhachemi Pain, direttore di EPA, fu costretto a fuggire dall'Algeria da adolescente durante la guerra civile degli anni '90 e alla fine trovò una nuova casa in Germania.

"Lasciare la propria casa, la propria famiglia e tutto ciò che si conosce è un'esperienza straziante e non sempre una scelta, richiede capacità di adattamento continuo", ha affermato Pain.

"Questa mostra è un omaggio alla resilienza dei migranti e un invito all'empatia e alla comprensione".

All'evento hanno partecipato rappresentanti di distributori di foto come Shutterstock, action press AG, nonché agenzie di stampa come ANSA e Xinhua. Inoltre, erano presenti organizzazioni come Pro Asyl Frankfurt, insieme a membri di istituzioni culturali di Francoforte, l'ex fotoreporter della FAZ Barbara Klemm e rappresentanti del Deutsche Börse Photo Forum e del museo dedicato alla defunta fotografa dell'EPA e dell'AP Anja Niedringhaus, uccisa in Afghanistan nel 2014.

La European Pressphoto Agency B.V., rinominata EPA Images nel 2022, è stata creata il 12 novembre 1984 tramite un accordo tra sette agenzie di stampa europee. Il suo principale azionista è Agencia EFE, la principale agenzia di stampa in Spagna e in America Latina. EPA Images diffonde circa 2.000 immagini al giorno, provenienti dai suoi 130 fotoreporter e da quelli dei suoi azionisti. La mostra '1/28: Migration Routes' sarà esposta fino al 28 novembre presso l'Istituto Cervantes. L'ingresso è gratuito e le immagini stampate saranno disponibili per l'acquisto alla fine del percorso, con il 20% del ricavato che sarà donato alla Pro Asyl Initiative di Francoforte.



