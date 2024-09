Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il Cremlino consiglia ai cittadini russi di lasciare il Libano per motivi di sicurezza: lo riporta la Tass. "Si stanno adottando tutte le misure per raccomandare ai nostri cittadini di lasciare il territorio libanese il più rapidamente possibile, utilizzando le opportunità di trasporto commerciale disponibili. Ciò è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini", ha affermato Peskov.



