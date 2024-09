Regina Margrethe di Danimarca dimessa dall'ospedale

Margrethe II di Danimarca è stata oggi dimessa dall'ospedale, dopo un ricovero di due giorni in seguito a una caduta avvenuta la notte del 18 settembre. "La Regina Margrethe è di buon umore e si sente bene viste le circostanze, ma sarà in congedo per malattia per un periodo prolungato", ha dichiarato la casa reale, citata dall'emittente di servizio pubblico danese Dr.

Margrethe II, 84 anni, ha abdicato dal suo incarico da capo di Stato a gennaio e il trono è passato al figlio Fredrik IX, ciò nonostante mantiene alcuni impegni pubblici.



