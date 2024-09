"Durante il mio mandato di Segretario Generale, la rilevanza della NATO è stata messa in discussione. L'Alleanza è stata descritta come divisa, obsoleta, morta cerebralmente. Ma la realtà è che la NATO è forte, unita e più importante che mai". È quanto dirà il segretario uscente Jens Stoltenberg oggi a Bruxelles al German Marshall Fund. Fu il presidente francese Emmanuel Macron ad accusare l'alleanza di morte cerebrale in un'intervista.



