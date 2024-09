Meta bandisce Rt e altri media russi dalle sue piattaforme

Meta ha dichiarato di aver bandito Rt, Rossiya Segodnya e altre reti di media statali russe dalle sue piattaforme. "Dopo un'attenta riflessione, abbiamo ampliato la nostra applicazione in corso contro media statali russi: Rossiya Segodnya, Rt e altre entità correlate sono ora bandite dalle nostre app a livello globale per attività d'interferenza straniera", ha affermato oggi in un comunicato la società proprietaria di Facebook e Instagram.

"Azioni così selettive contro i media russi sono inaccettabili": lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando la decisione di Meta. Lo riporta la Tass.





