Volodymyr Zelensky condanna la "violenza politica" per l'attentato a Donald Trump. "Sono felice che Trump sia sano e salvo", scrive il presidente ucraino su X.

"I miei migliori auguri a lui e alla sua famiglia. E' positivo che il sospetto sia stato arrestato. Questo è il nostro principio: lo stato di diritto è fondamentale e la violenza politica non ha posto in nessuna parte del mondo".



