"La presidente" Ursula von der Leyen "prende atto e accetta" le dimissioni del commissario francese Thierry Breton "e lo ringrazia per il lavoro svolto durante tutto il mandato, in particolare per" l'approvazione "del Digital services act, del Digital markets act" e delle altre regolamentazioni relative alla sfera digitale. Lo ha detto una portavoce della Commissione europea nel corso del briefing quotidiano con la stampa.



