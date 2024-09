Starmer, è fondamentale impedire ai migranti di partire

"I principi che seguiremo in tutto ciò che faremo sono che sia fattibile, conveniente e in linea con il diritto internazionale umanitario. Ma è fondamentale impedire alle persone di intraprendere questi viaggi: abbiamo assistito a troppi decessi sia nel Mediterraneo che nella Manica". Così il premier britannico Keir Starmer nella visita a Roma al centro di coordinamento interforze per l'immigrazione alla domanda, riporta il Guardian, se fosse preoccupato per l'approccio italiano all'immigrazione irregolare.

"E' nostro dovere adottare un approccio internazionale a una sfida internazionale, per impedire che altre vite vengano perse in mare, non solo nella Manica, ma anche nel Mediterraneo", ha aggiunto il premier britannico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA