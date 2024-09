Sánchez, domani l'ok a un piano di 'rigenerazione democratica'

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che domani il suo governo approverà in Consiglio dei ministri un piano definito a suo tempo di "rigenerazione democratica", con l'obiettivo di favorire "più trasparenza, più pluralità e più garanzie" da parte dei poteri pubblici e "dell'ecosistema informativo". "In Spagna, la democrazia è sotto assedio da parte di campagne di disinformazione e fake news", ha detto il leader spagnolo in una riunione con deputati e senatori socialisti. "Sarà un piano basato sulla nostra Costituzione e su misure approvate dalla Commissione e dal Parlamento Ue".

Sánchez aveva già anticipato questo piano a fine aprile scorso, dopo una "pausa di riflessione" sulla sua continuità come premier, che lui stesso si prese una volta saputo che un giudice aveva aperto indagini preliminari contro sua moglie, Begoña Gómez. Tale inchiesta, attualmente ancora aperta, era partita alla luce di denunce provenienti da ambienti prossimi a organizzazioni di estrema destra.

"Spero che il piano abbia l'appoggio di tutti i democratici del Paese: non si comprenderebbe se a Strasburgo votassero in un senso e nel nostro Congresso dei deputati il loro voto fosse contrario a quelle stesse cose", ha detto Sánchez, che ha poi anche ribadito ai parlamentari del suo partito che ci sono ancora "tre anni di legislatura" e che il suo governo punta a fare "grandi cose".



