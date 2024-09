Johansson, 'rimpatri su del 32%, col Patto andrà meglio'

"In Europa abbiamo portato a termine il Patto per l'asilo, un risultato storico. Ora abbiamo una politica migratoria unica con uno screening alla frontiera, per fermare chi può essere una minaccia alla nostra sicurezza e rimpatriare chi non merita la protezione: i rimpatri aumentati del 32% e con il Patto avremo numeri migliori". Lo ha detto la Commissaria agli Interni Ylva Johansson intervenendo alla plenaria a Strasburgo. "I miei servizi sono in contatto con gli Stati membri per far sì che il Patto sia attuato quanto prima, non bisogna perdere tempo".



